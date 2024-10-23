Австралийского депутата хотят уволить из-за интервью российскому радио

Австралиец Эдриан Макрей может лишиться должности из-за интервью, которое он дал российской радиостанции «Спутник». Об этом сообщают местные СМИ.
Премьер-министр Западной Австралии Роджер Кук призвал уйти в отставку депутата горсовета одного из шахтерских поселков Эдриана Макрея.
«Он позорит Западную Австралию, используя свою должность и полномочия, которые она дает, для продвижения определенной идеологической позиции правого толка», – заявил Кук.
Ранее Макрей раскритиковал западные СМИ за предвзятое освещение событий, связанных с Россией. По его мнению, австралийская пресса выставляет главным врагом Российскую Федерацию и добивается очернения страны.
Сидней, Зоя Осколкова
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