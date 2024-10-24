При взрыве в школе в Чили пострадали 35 человек

В Чилийской школе произошел взрыв и начался пожар. В результате пострадали 35 человек. Об этом сообщают местные СМИ.

По предварительным данным, взрыв устроили сами школьники. Ученики принесли зажигательную смесь, которая сдетонировала в туалете. Возник пожар и началась паника.

35 человек получили различные травмы. 11 несовершеннолетних госпитализированы, их состояние медики оценивают как тяжелое.

Предполагается, что школьники хотели устроить акцию протеста и принесли коктейль Молотова, но в какой-то момент одна из бутылок взорвалась.

Сантьяго, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube