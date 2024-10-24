Во Франции выселяют украинских беженцев из социального жилья

На востоке Франции начали выселять из социального жилья украинских беженцев. Об этом сообщают местные СМИ.
Требование о выселении из соцжилья получили украинцы в департаменте Мерт и Мозель. В письме предлагается несколько вариантов: отправиться жить к друзьям, переехать в другую страну или вернуться на Украину.
Причиной выселения власти назвали «недостаточную интегрированность» украинцев. В частности, многие из беженцев так и не нашли работу.
Переселенцы во Франции получают жилье от ассоциаций, которые арендуют недвижимость благодаря государственным субсидиям. С недавнего времени власти сокращают поддержку системы срочного арендного расселения, которой пользовались украинцы.
По данным Eurostat, в департаменте Мерт и Мозель проживают 1,6 тысячи граждан Украины.
Париж, Зоя Осколкова
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