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Четверг, 24 октября 2024, 16:14 мск

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Во Франции выселяют украинских беженцев из социального жилья

На востоке Франции начали выселять из социального жилья украинских беженцев. Об этом сообщают местные СМИ.

Требование о выселении из соцжилья получили украинцы в департаменте Мерт и Мозель. В письме предлагается несколько вариантов: отправиться жить к друзьям, переехать в другую страну или вернуться на Украину.

Причиной выселения власти назвали «недостаточную интегрированность» украинцев. В частности, многие из беженцев так и не нашли работу.

Переселенцы во Франции получают жилье от ассоциаций, которые арендуют недвижимость благодаря государственным субсидиям. С недавнего времени власти сокращают поддержку системы срочного арендного расселения, которой пользовались украинцы.

По данным Eurostat, в департаменте Мерт и Мозель проживают 1,6 тысячи граждан Украины.

Париж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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