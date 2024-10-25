В Греции священники потратили на ночные клубы украденные у церкви деньги

В Греции раскрыли схему хищения у церкви. Украденные деньги поступили на счета ночных клубов. Об этом сообщают греческие СМИ.

Управление по борьбе с отмыванием денег (HAMLA) выявило подозрительные переводы, которые поступили на счета владельцев ночных клубов. Проследив отправителей, правоохранители выяснили, что деньги отправляли высокопоставленные служители Католической церкви Греции.

Сотрудники HAMLA направили информацию в штаб-квартиру церкви, чтобы указанных лиц проверили на предмет возможного хищения.

Установлено, что со счетов были украдены около трех миллионов евро. Мошенническая схема работала на протяжении восьми лет, а последнюю подозрительную операцию зафиксировали несколько дней назад.

Афины, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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