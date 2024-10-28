Индийский магнат завещал почти все свое состояние любимой собаке

В Индии миллионер завещал свое состояние собаке, дворецкому и повару. Об этом сообщает Daily Mail.
86-летний Ратан Тата скончался в городе Мумбаи, его состояние оценивается в 100 млн долларов. Однако родственники получат лишь малую часть этих капиталов.
Тата не был женат, у него не было наследников. Основные активы миллионер завещал своему питомцу – немецкой овчарке, а также дворецкому и главному помощнику Конару Суббиаху и повару Раджану Шоу.
Ратан Тата присоединился к семейному бизнесу на предприятии TISCO, которое занималось производством соли и стали, сейчас оно известно как Tata. Под его управлением компания выросла до огромного холдинга, объединяющего более 100 различных предприятий.
Мумбаи, Зоя Осколкова
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