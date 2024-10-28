Индийский магнат завещал почти все свое состояние любимой собаке

В Индии миллионер завещал свое состояние собаке, дворецкому и повару. Об этом сообщает Daily Mail.

86-летний Ратан Тата скончался в городе Мумбаи, его состояние оценивается в 100 млн долларов. Однако родственники получат лишь малую часть этих капиталов.

Тата не был женат, у него не было наследников. Основные активы миллионер завещал своему питомцу – немецкой овчарке, а также дворецкому и главному помощнику Конару Суббиаху и повару Раджану Шоу.

Ратан Тата присоединился к семейному бизнесу на предприятии TISCO, которое занималось производством соли и стали, сейчас оно известно как Tata. Под его управлением компания выросла до огромного холдинга, объединяющего более 100 различных предприятий.

Мумбаи, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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