В Индии более 150 жителей пострадали при взрыве на складе фейерверков

В Индии произошел пожар на складе фейерверков с последующим взрывом. По последним данным, пострадали около 150 человек. Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел во время празднования Калиаттам или «Фестиваля Огней». Сотни людей собрались в храме в Касарагоде в штате Керала. Рядом со зданием находился склад пиротехники, на котором начался пожар.
В результате пострадали около 150 человек, восемь из них находятся критическом состоянии.
Полиция проводит расследование, причины возгорания устанавливаются.
Нью-Дели, Зоя Осколкова
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