В японском аэропорту загорелся американский истребитель

В аэропорту Мисава в японской префектуре Аомори загорелся американский военный самолет Hornet F/A-18. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел сегодня утром в аэропорту, который используется как военными США, так и силами самообороны Японии, и гражданской авиацией. Штурмовой истребитель-бомбардировщик Hornet F/A-18 загорелся на взлетно-посадочной полосе.

Огонь был оперативно потушен. На время ликвидации последствий ВПП перекрывали. Один из гражданских рейсов был отменен.

Отмечается, что сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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