Швеция выделит Украине более 40 млн евро на оружие

Власти Швеции одобрили помощь Украине в сумме 63 млн евро, из которых 43 млн потратят на закупку оружия. Часть средств пойдет на закупку ракет для истребителей F-16, сообщила пресс-служба шведского Минобороны.

Средства очередного пакета помощи распределят между «поддержкой промышленной базы Украины» и «многосторонними инициативами для быстрой и эффективной поддержки ВСУ». 20 млн евро направят на организацию сотрудничества между украинскими и европейскими оборонными предприятиями, в том числе для «совместной разработки инновационных решений, которые были непосредственно опробованы на поле боя».

Остальные 43 млн пойдут на закупку ракет класса «воздух-воздух» для переданных Украине истребителей F-16, обучение украинской морской пехоты, поставки оборудования для разминирования, средств связи.

Ранее Дания выделила более 350 млн долларов на военную поддержку Украины. Средства полностью потратят на закупку боевой техники.

Стокгольм, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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