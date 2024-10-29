В Аргентине обрушился десятиэтажный отель

В Аргентине обрушилось здание, в котором располагалась гостиница. По разным данным, под завалами могут находиться от семи до десяти человек. Проводится спасательная операция.

Инцидент произошел сегодня ночью в муниципалитете Вилья-Хесель в столичной провинции Аргентины Буэнос-Айрес. Предположительно, в здании проводилась незаконная перестройка.

Под завалами оказались рабочие – от семи до десяти человек. Спасатели разбирают обломки в надежде найти выживших. На место также прибыли медики и правоохранители.

Причины обрушения устанавливаются. Проводится расследование.

Буэнос-Айрес, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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