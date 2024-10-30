В Британии два человека пострадали при пожаре на верфи с атомными подлодками

В Великобритании произошел пожар на военном объекте. По предварительным данным, пострадали два человека. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

Возгорание произошло на объекте крупнейшей оборонной компании Великобритании BAE Systems в городе Барроу-ин-Фернесс. На предприятии находится верфь, где швартуются атомные подводные лодки. В настоящее время там размещены субмарины класса Astute и Dreadnough.

В больницу с подозрением на отравление дымом были доставлены два человека, остальные сотрудники эвакуированы.

В полиции Камбрии уточнили, что возгорание было оперативно ликвидировано. Ядерная угроза отсутствует.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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