Эстония задумалась о покупке дронов у Украины

Эстония готова допустить украинские компании к участию в тендерах для закупок беспилотников, объявил глава эстонского Минобороны Ханно Певкур.

Министр обсудил закупку оружия на Украине с командующим Силами обороны Эстонии Андрусом Мерило. Предварительно, предметом закупки должны были стать ракеты, но качество украинских боеприпасов ниже, чем у западных. Поэтому оборонное ведомство решило заменить ракеты на БПЛА, пишет портал ERR.

«Качество дронов на Украине очень хорошее, производятся различные модели. Если мы объявим тендер, то он будет открыт и для украинских предприятий. Мы сможем увидеть предложения как от украинских производителей, так и от эстонских и западных», – сказал министр.

В начале октября Киев задумался об отмене запрета на экспорт беспилотников ради наращивания производства оружия. Экономисты оценили вероятную прибыль от продажи беспилотников в 20 млрд долларов.

Таллин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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