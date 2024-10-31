Израиль нанес удары по территории Сирии

Израильские ВВС атаковали объекты ливанского движения «Хезболла» в Сирии. Как сообщила пресс-служба Армии обороны еврейского государства, были нанесены удары по складам оружия и командным центрам в районе пограничного с Ливаном города Эль-Кусейра.
Израильские военные утверждают, что через Сирию осуществлялись поставки оружия из Ирана для «Хезболлы».
В пресс-службе ЦАХАЛ уточнили, что это не первый подобный удар по приграничным районам Сирии и Ливана.
Тель-Авив, Светлана Антонова
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