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Четверг, 31 октября 2024, 17:34 мск

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Израиль нанес удары по территории Сирии

Израильские ВВС атаковали объекты ливанского движения «Хезболла» в Сирии. Как сообщила пресс-служба Армии обороны еврейского государства, были нанесены удары по складам оружия и командным центрам в районе пограничного с Ливаном города Эль-Кусейра.

Израильские военные утверждают, что через Сирию осуществлялись поставки оружия из Ирана для «Хезболлы».

В пресс-службе ЦАХАЛ уточнили, что это не первый подобный удар по приграничным районам Сирии и Ливана.

Тель-Авив, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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