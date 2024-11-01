До 158 выросло число погибших в результате шторма в Испании

Власти подтвердили гибель 158 человек в результате вызванных штормом наводнений в Испании. Ранее сообщалось о 104 погибших. Спасатели продолжают поиски «десятков и десятков» пропавших без вести, передает Reuters.

Шторм продолжает двигаться над Испанией и приносит все новые жертвы. На окраине Валенсии нашли тела семи местных жителей и полицейского, которые застряли в гараже и там утонули. В том же районе женщину нашли погибшей в собственном доме.

Спасатели находят много утонувших пожилых людей, которые были дома одни и не смогли спастись, а также тех, кто спустился в гаражи, чтобы уехать, но вода слишком быстро поднялась. Специалисты отметили, что предупреждение о ЧС пришло слишком поздно.

Общее число жертв стихии достигло 158 человек, еще десятки числятся пропавшими без вести. Последствия шторма уже назвали крупнейшим бедствием в современной истории Испании. Метеорологи предупредили, что из-за изменения климата экстремальные погодные явления станут более частыми и разрушительными.

Оппозиция обвинили действующие власти в слишком медленной реакции на прогнозы синоптиков и буйство стихии. Центральное руководство МВД переложило ответственность на местные власти.

Мадрид, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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