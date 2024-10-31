Число жертв шторма в Испании превысило 100 человек

В Испании число погибших во время шторма выросло до 104. Об этом сообщил чрезвычайный координационный центр Валенсии.

Шторм обрушился на Испанию накануне. За сутки в Валенсии выпало 445,4 мм осадков. Дороги оказались затоплены, а автомобили сносило мощным потоком вместе с людьми. Многие оказались заблокированы в машинах.

По последним данным, погибли 104 человека. Спасательная операция продолжается. Не исключено, что число жертв стихии может вырасти.

Военное подразделение по чрезвычайным ситуациям страны развернуло более тысячи военнослужащих в провинции Валенсия, чтобы совместно с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций бороться с последствиями ливней.

Власти Испании объявили трехдневный официальный траур по погибшим.

Тем временем, угроза наводнений сохраняется в восьми регионах страны – Андалусия, Валенсийское сообщество, Арагон, Кастилия и Леон, Каталония, Эстремадура, Наварра, Сеута.

Мадрид, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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