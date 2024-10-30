В Испании семь человек попали без вести во время шторма

Циклон DANA обрушился на Испанию. Тысячи людей остались без света, а дороги затопило из-за подъема уровня рек после проливных дождей. По последним данным, семи человек числятся пропавшими без вести.

За сутки в Валенсии выпало 445,4 мм осадков. Дороги оказались затоплены, а автомобили сносило мощным потоком вместе с людьми. Многие оказались заблокированы в машинах и ждут помощи.

Аэропорты отменили более десятка рейсов, а железнодорожное сообщение было остановлено.

Правительство Испании создало кризисный комитет. Для ликвидации последствий стихии привлекли военных.

Президент страны Карлос Масон призвал граждан не выходить на улицу, сидеть дома и, по возможности, найти безопасное место повыше от приближающейся воды.

Мадрид, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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