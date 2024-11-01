Британский словарь английского языка назвал слово года

Британский словарь английского языка Collins Dictionary назвал словом 2024 года прилагательное «brat». Об этом пишет The Guardian.

Слово «brat» получило новое определение – это тот, кто характеризуется уверенным, независимым и гедонистическим поведением.

«Brat стало одним из самых обсуждаемых слов 2024 года. Оно нашло отклик у людей по всему миру, и «brat summer» утвердилось как эстетика и образ жизни», – сказал представитель Collins.

«Brat» возглавляет список из 10 слов, выбранных издателем словаря, которые олицетворяют 2024 год. Примечательно, что в этом году в перечень попали и несколько терминов, получившие распространение в соцсетях, среди них – «yapping», обозначающий излишнюю болтовню, и «looksmaxxing», определяемый словарем как «попытка максимизировать привлекательность своей внешности».

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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