Оксфордский словарь назвал «разложение мозга» словом 2024 года

По версии Оксфордского словаря, словом 2024 года стало словосочетание «разложение мозга». Об этом сообщили в издательстве Оксфордского университета.
Выражение «brain rot» буквально переводится как «разложение мозга». Так называют результат чрезмерного потребления информации, особенно онлайн-контента, который не имеет никакой содержательной ценности.
В 2024 году частота использования этого словосочетания, по данным издательства, выросла на 230%. В настоящее время выражение набирает популярность в социальных сетях, в особенности среди представителей поколений Z и «альфа».
Лондон, Зоя Осколкова
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