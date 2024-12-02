Оксфордский словарь назвал «разложение мозга» словом 2024 года

По версии Оксфордского словаря, словом 2024 года стало словосочетание «разложение мозга». Об этом сообщили в издательстве Оксфордского университета.

Выражение «brain rot» буквально переводится как «разложение мозга». Так называют результат чрезмерного потребления информации, особенно онлайн-контента, который не имеет никакой содержательной ценности.

В 2024 году частота использования этого словосочетания, по данным издательства, выросла на 230%. В настоящее время выражение набирает популярность в социальных сетях, в особенности среди представителей поколений Z и «альфа».

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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