Искусственный интеллект, выборы и квадробер: институт русского языка выбрал слово года

Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина назвал словом 2024 года в России «Пушкин». Ключевыми словами года также стали «семья», «искусственный интеллект», «выборы» и «квадробер».

«В преддверии Дня словарей и энциклопедий наш институт назвал слово года. По версии экспертов-русистов, им стало слово «Пушкин»», – сообщили в пресс-службе вуза.

По словам исполняющего обязанности ректора института Никиты Гусева, в год празднования 225-летия со дня рождения поэта наблюдается новый всплеск интереса к его творчеству. «И в России, и за рубежом проходят многочисленные выставки, организованы глобальные юбилейные экспозиции в ведущих музеях, театральные постановки, научные конференции, конкурсы, олимпиады», – отметил Гусев.

Выбор слова года осуществляется в три этапа. На первом проходит народное голосование, на втором – оценка частоты упоминания слов в СМИ и поисковых запросах, а на третьем эксперты принимают окончательное решение, выбирая из 14 слов, попавших в шорт-лист.

«Оно отражает ключевые тенденции и события, важность и актуальность явлений, которые оказали наибольшее влияние на общество в 2024 году», – пояснили в вузе.

Другими претендентами на звание главного слова года оказались «семья», «искусственный интеллект», «выборы» и «квадробер».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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