В США подросток открыл стрельбу по толпе во время празднования Хеллоуина

В США два человека погибли, еще шестеро пострадали во время стрельбы на праздновании Хеллоуина. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в городе Орландо американского штата Флорида. По данным полиции, праздник отмечали от 50 до 100 тысяч человек.

17-летний подросток дважды открыл огонь по толпе. Во второй раз его удалось обнаружить и задержать. Мотивы преступника устанавливаются. Юноша считается единственным подозреваемым, у него нашли пистолет.

В результате два человека погибли, еще шестеро госпитализированы с огнестрельными ранениями. По словам врачей, состояние пострадавших оценивается как стабильное.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube