В США подросток открыл стрельбу по толпе во время празднования Хеллоуина

В США два человека погибли, еще шестеро пострадали во время стрельбы на праздновании Хеллоуина. Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел в городе Орландо американского штата Флорида. По данным полиции, праздник отмечали от 50 до 100 тысяч человек.
17-летний подросток дважды открыл огонь по толпе. Во второй раз его удалось обнаружить и задержать. Мотивы преступника устанавливаются. Юноша считается единственным подозреваемым, у него нашли пистолет.
В результате два человека погибли, еще шестеро госпитализированы с огнестрельными ранениями. По словам врачей, состояние пострадавших оценивается как стабильное.
Вашингтон, Зоя Осколкова
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