В Израиле 19 человек ранены при ракетном ударе Ливана

По меньшей мере 19 человек пострадали в результате ракетного удара Ливана по центральной части Израиля. ЦАХАЛ насчитала 15 пусков с ливанской стороны, пишет Times of Israel.

Сначала в больницу в Тире доставили трех пострадавших, позже число раненых увеличилось. Местная полиция сообщила, что из 19 пострадавших четверо получили ранения средней степени тяжести, а остальные – легкие. Повреждены несколько зданий.

По данным военных, с территории Ливана было выпущено около 15 ракет. Пять летели к Верхней Галилее, но почти все удалось перехватить. Около 10 ракет были выпущены по району залива Хайфа и Галилее. Средства ПВО смогли перехватить несколько, часть также упала в пустынной местности.

Движение «Хезболла» в октябре запустило по Израилю более 4,4 тыс. ракет, сообщила ЦАХАЛ в своем блоге. Израильские военные заявили, что уничтожили около 2,5 тыс. противотанковых ракет «Хезболлы» и 1,5 тыс. боевиков.

28 октября движение «Хезболла» выпустило из Ливана по территории Израиля 115 ракет.

Тель-Авив, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube