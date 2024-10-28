«Хезболла» нанесла ответный удар по Израилю: выпущено 115 снарядов

Движение «Хезболла» выпустило их Ливана по территории Израиля 115 боеприпасов. Об этом говорится в сообщении армии обороны еврейского государства.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что намерены продолжать борьбу против террористов «Хезболлы». Другие подробности пока не приводятся.

Как сообщалось ранее, по меньшей мере 21 человек стал жертвой воздушных атак Израиля на южные районы Ливана. Под разрушенными зданиями остаются люди, спасатели ведут поиски выживших.

Израильские удары по югу Ливана продолжаются весь день с самого утра.

Тель-Авив, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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