Израиль убил 21 человека на юге Ливана

По меньшей мере 21 человек стал жертвой воздушных атак Израиля на южные районы Ливана. Под разрушенными зданиями остаются люди, спасатели ведут поиски выживших, следует из данных ливанского Минздрава.

Израильские удары по югу Ливана продолжаются весь день с самого утра. В результате авиаудара по жилому зданию в городе Сур погибли пять и ранены десять человек. Еще четверо гражданских и медик убиты во время атаки в районе Бурж-эш-Шимали. Атака на жилой дом рядом с рестораном Эль-Джават в том же городе привела к гибели трех человек, многие пострадали.

В городе Набатия один человек убит, трое ранены. В результате удара по зданию в поселке Айн-Бейаль погибли семь человек. Ранены 24 человека, среди которых медсестра и трое других медработников, передает агентство «Анадолу».

Президент РФ Владимир Путин выразил беспокойство ситуацией на Ближнем Востоке и отметил, что обстановка быстро деградирует.

Бейрут, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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