Деградирует: Путин оценил ситуацию на Ближнем Востоке

Обстановка на Ближнем Востоке деградирует. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах в Казани с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

«С момента нашей предыдущей встречи обстановка в регионе, к сожалению, не улучшилась, а, наоборот, деградирует. Трагические события в секторе Газа привели уже к гибели более чем 40 тысяч человек, спровоцировали обострение и в Ливане, других частях Ближнего Востока. Растет напряженность и на Западном берегу. Мы все это видим», – прокомментировал Путин ситуацию.

В то же время президент РФ подчеркнул, что «принципиальная позиция России имеет последовательный, абсолютно неконъюнктурный характер: мы твёрдо выступаем за скорейшее прекращение кровопролития, предоставление гуманитарного доступа ко всем нуждающимся.

«Добиться прочного мира в регионе можно лишь путём политико-дипломатического урегулирования на известных международно-правовых основаниях, на известной международно-правовой базе, предусматривающей создание независимого суверенного палестинского государства, которое сосуществовало бы в мире и безопасности с Израилем», – сказал Путин.

Казань, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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