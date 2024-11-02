СМИ: в Австралии осталась одна боеспособная подлодка

ВМФ Австралии располагает только одной полностью боеспособной подводной лодкой Collins. Вывести ее в море могут «только в случае крайней необходимости», передает ABC.

На вооружении королевского военно-морского флота Австралии состоят шест дизель-электрических подлодок класса Collins, введенных в эксплуатацию в 1996 году. Пять подлодок находятся в ремонте из-за «беспрецедентной коррозии корпусов». Две субмарины пришлось отогнать в доки, еще три остаются для проведения планового ремонта на военно-морской базе Западной Австралии.

«Лишь одна может быть выведена в море, но только в случае крайней необходимости», – узнала вещательная корпорация.

В австралийском Минобороны возразили, что у них есть «более одной лодки в наличии» для проведения операций «в случае крайней необходимости». Но не уточнили, сколько именно подводных судов могут оперативно выйти в море.

Состояние ВМС США признали худшим за 25 лет. Большинству судов нужен ремонт, но для обслуживания и строительства новых кораблей не хватает рабочих.

Канберра, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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