В Японии объявили эвакуацию из-за мощных ливней

Мощные ливни обрушились на север Кюсю и регион Тюгоку на западе Японии. Власти выпустили предупреждения о наводнениях и оползнях и рекомендовали жителям низменностей перебраться в более безопасные районы.

Об эвакуационных мероприятиях было официально заявлено администрацией острова Кюсю и региона Тюгоку, а также в префектуре Киото. Предупреждения об оползнях объявлены в некоторых районах префектур Фукуока, Симанэ и Хиросима. Уровень воды в нескольких реках префектур Кумамото, Хиросима, Ямагути и Симанэ превысил «опасный» уровень и грозит наводнением, передает телеканал NHK.

Утром 2 ноября остановили все скоростные поезда «сСнкансэн» между Хакатой и Токио. На некоторых участках пути оказались залиты водой до «опасного» уровня. Транспортные власти заявили, что составы снова запустят только после полной проверки безопасности.

В некоторых районах западной Японии за 24 часа до утра субботы выпало 300 мм осадков. Ожидается, что за текущие сутки ливни не утихнут и к утру воскресенья в регионе Сикоку выпадет 200 мм осадков, в регионе Канто-Косин, куда входит Токио, – 120 мм, пишет Kyodo.

В результате шторма в Испании, вызвавшего наводнения в разных районах страны, погибли 205 человек, десятки пропали без вести.

Токио, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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