Иран пообещал Израилю «превосходящий все ожидания» ответ

Иран ответит на атаку Израиля внезапно и мощно, это превзойдет все ожидания противника, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Али Мохаммад Наэини.

«С этого момента Иран всегда будет использовать фактор внезапности. Ответ на новое нападение противника будет решительным, вдумчивым и мощным, его последствия выйдут за все пределы понимания врага», – приводит его слова ТАСС.

Высший совет национальной безопасности Ирана одобрил военный ответ на израильскую атаку от 26 октября. Член комитета по нацбезопасности иранского Меджлиса Эсмаил Косари предупредил, что некоторые правительственные чиновники могут отрицать намерения Ирана, но решение принято. При этом Иран будет действовать при участии сил Оси сопротивления.

«Группы сопротивления в регионе объединятся с нашими вооруженными силами, чтобы ответить сионистскому режиму. Военный ответ Ирана будет обязательно осуществлен совместно с силами сопротивления», – сказал Косари в интервью Didban Iran.

26 октября израильская армия обстреляла территорию Ирана в ответ на массированную атаку, совершенную 1 октября. Взрывы прогремели в Тегеране и Хамадане, Мешхеде, Тикрите, Самарре и Эд-Дуре. Под удар также попали Сирия, Ирак и Иордания.

Тегеран, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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