Израиль совершил ответный удар по Ирану

Израильская армия обстреляла территорию Ирана в ответ на массированную атаку, совершенную 1 октября. В Тегеране заявили, что большинство ударов были успешно отражены. В ЦАХАЛ подчеркнули, что атаковали только военные объекты.

Как сообщают местные СМИ, сегодня ночью взрывы были слышны в Тегеране и Хамадане, Мешхеде, Тикрите, Самарре и Эд-Дуре. Кроме того, в соцсетях сообщают, что под удар также попали Сирия, Ирак и Иордания.

Аэропорт Тегерана закрыли на вылет рейсов до утра. Информации о пострадавших в результате атаки пока не поступало.

Предположительно, целью ударов Израиля стали объекты Корпуса стражей Исламской революции, расположенные в пригородах иранской столицы, – казармы и склады с оружием. Командование армии Ирана заявило, что большинство ударов в Тегеране были успешно отражены, все вражеские воздушные цели были сбиты.

В свою очередь в Армии обороны Израиля подтвердили, что нанесли удары по целям в Иране, назвав произошедшее реакцией на «месяцы непрерывных атак со стороны иранского режима».

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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