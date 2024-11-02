СМИ узнали о 2000 без вести пропавших в Валенсии

Судьба около 2000 человек остается неизвестной, а число погибших выросло до 211 человек в связи со штормом в испанской Валенсии. Москва выразила Мадриду свои соболезнования в связи с трагедией.

«В связи с постигшим Испанию стихийным бедствием, повлекшим многочисленные человеческие жертвы, выражаем искренние соболезнования и глубокое сочувствие родственникам погибших и пострадавших, а также всему испанскому народу», – говорится в заявлении МИД РФ.

Почти 2000 человек числятся пропавшими без вести в прибрежном городе Валенсия. Там же зафиксировано самое большое число смертей от удара стихии. Официальной статистики по пропавшим нет, но городские паблики заполнили объявления о поиске родных и друзей.

Испанские власти привлекли еще 10 тыс. человек для устранения последствий шторма и поиска пропавших. Первые пять тысяч включатся в работу в ближайшие часы – распоряжение отправлено военным. Вторую половину дополнительных сил составят полицейские и гражданские охранники, передает BFM-TV.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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