Выжившие при наводнении испанцы забросали грязью короля Филиппа VI и его свиту

Пострадавшие от наводнения испанцы забросали грязью короля Испании Филиппа VI и высших должностных лиц правительства во время их визита в эпицентр стихийного бедствия. Охране пришлось увезти премьер-министра Педро Санчеса от разъяренной толпы, передает Associated Press.

Официальная делегация прибыла в один из самых пострадавших районов Валенсии – Пайпорту. Там погибли более 60 человек. Толпа местных жителей забросала королевскую свита и чиновников грязью под крики: «Убирайтесь» и «Убийцы». Сопровождающие раскрыли зонтики, но это мало помогло. Только прибывшая конная полиция смогла оттеснить толпу.

Премьер-министра Педро Санчеса эвакуировали с места происшествия. Король Филипп VI и королева Летиция некоторое время поговорили с людьми и, не дав никаких обещаний, уехали. Несколько человек пнули и ударили увозившую их машину.

Местные жители пожаловались, что у них до сих пор нет питьевой воды, на улицах лежат груды мусора после того, как сошла вода. Многие лишены средств гигиены, а электричество в район вернулось буквально в день визита высокой делегации.

Число погибших при наводнении выросло до 217 человек, из них 213 были жителями Валенсии. Ранее сообщалось о 211 жертвах стихии. Около 2000 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Жители пострадавших от стихии регионов обвинили власти в медленном реагировании на прогнозы метеорологов. Массовая рассылка сообщений прошла в тот момент, когда многие уже попали в безвыходную ситуацию и даже погибли. Жители Валенсии потребовали отставки главы региона. Также испанцы пришли в ярость, узнав, что власти отказались от предложения Франции отправить в пострадавшие районы своих жандармов для помощи пострадавшим.

Валенсия, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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