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Вторник, 5 ноября 2024, 14:47 мск

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В Турции прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе

В Турции произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. На место прибыли экстренные службы. Об этом сообщает телеканал NTV.

ЧП случилось на нефтеперерабатывающем заводе в Измите. Над территорией предприятия виден дам, а хлопок было слышно за несколько километров, рассказали очевидцы.

На место прибыли пожарные, скорая помощь и силы безопасности. Последствия и причины произошедшего устанавливаются.

Кроме того, стало известно, что взрыв прогремел во время плановых учений на объекте. По предварительным данным, никто не пострадал.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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