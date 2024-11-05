В Турции прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе

В Турции произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. На место прибыли экстренные службы. Об этом сообщает телеканал NTV.
ЧП случилось на нефтеперерабатывающем заводе в Измите. Над территорией предприятия виден дам, а хлопок было слышно за несколько километров, рассказали очевидцы.
На место прибыли пожарные, скорая помощь и силы безопасности. Последствия и причины произошедшего устанавливаются.
Кроме того, стало известно, что взрыв прогремел во время плановых учений на объекте. По предварительным данным, никто не пострадал.
Анкара, Зоя Осколкова
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