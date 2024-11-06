Испанские власти признали пропажу 89 человек в результате шторма

Высший суд Валенсии признал 89 человек пропавшими без вести. Правительство утвердило программу помощи пострадавшим, но многие районы до сих пор не обеспечены питьевой водой и продуктами, передает AP.

Cуд в Валенсии внес в решение имена тех, чьи родные смогли предоставить биологический материал для опознания. Суд допустил, что пропавших может быть больше, а государственная телекомпания RTVE сообщила о постоянном потоке обращений о пропавших людях. С помощью отпечатков и ДНК опознаны 133 тела погибших.

Власти Испании одобрили пакет помощи на 10,6 млрд евро для 78 общин, где был хотя бы один погибший от наводнений. Владельцы поврежденных домов получат по 20-60 тыс. евро, предусмотрены выплаты предприятиям и муниципальным органам власти.

Во многих городах и поселках улицы все еще покрыты толстым слоем грязи и кучами испорченных вещей. Жителям пострадавших районов не хватает основных товаров, у благотворительных кухонь выстраиваются очереди. Водоснабжение почти везде восстановили, но сами власти запретили пить эту воду, подвоз чистой воды не отлажен.

Тысячи солдат и сотрудников экстренных служб обыскивают первые этажи зданий и подземные парковки, из которых ушла вода, в поисках погибших.

Власти впервые предоставили данные о пропавших и жертвах. Неофициально, остается неизвестной судьба около 1900 человек.

Валенсия, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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