В ХАМАС призвали США прекратить помощь Израилю

Движение «ХАМАС» призвало новую администрацию США перестать поддерживать Израиль. Египет присоединяется к призыву 52 стран к ООН ввести эмбарго на поставки оружия израильским военным.

В ХАМАС заявили о продолжении палестинского сопротивления израильской оккупации. Палестинцы не примут «сценариев, которые умаляли бы их свободу и право на самоопределение», отметила организация.

«Мы требуем положить конец слепой поддержке Израиля в военной и политической сферах, а также призываем новую администрацию США признать законные права палестинского народа», – говорится в сообщении в блоге движения.

В то же время Египет заявил о поддержке обращения группы стран к ООН относительно военной поддержки Израиля. Турция представила пописанный 52 странами документ, указывающий на «израильские нарушения» в отношении палестинцев. Подписанты призвали ООН ввести эмбарго на поставки оружия Израилю и защитить мирных жителей сектора Газа, передает «Аль-Джазира».

В середине сентября Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к Израилю покинуть оккупированные территории Палестины согласно решению Международного суда.

Газа, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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