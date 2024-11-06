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Жители Пуэрто-Рико проголосовали за вступление в состав США

Большинство жителей Пуэрто-Рико проголосовали на референдуме за вступление в состав США в качестве штата, передает РБК со ссылкой на местные СМИ.

По предварительным данным после обработки 91,35% голосов, в поддержку такого решения высказались 56,82% избирателей.

Пуэрто-Рико – неинкорпорированная территория США в Карибском море с 1898 года. Жители острова имеют американское гражданство, но не могут голосовать на президентских выборах.

На острове несколько раз проходили референдумы о статусе, на которых жители голосовали за то, чтобы Пуэрто-Рико стал 51-м штатом США.

Сан-Хуан, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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