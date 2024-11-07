В секторе Газа за день убиты 27 человек

По меньшей мере 27 человек убиты израильскими военными с рассвета по всему сектору Газа. Израиль заявил, что не разрешит палестинцам вернуться в дома на севере анклава, передает телеканал «Аль-Джазира».

Медицинские источники сообщил о смерти 27 человек и десятках раненых в результате израильских ударов. По меньшей мере 19 палестинцев стали жертвами бомбежек северных районов сектора Газа. 11 человек погибли в результате атаки на созданный ООН лагерь беженцев Джабалия и его окрестности.

Это был самый густонаселенный лагерь беженцев в анклаве, там находились 26 организованных БАПОР школ. Но беженцы вынуждены были уйти в Бейт-Лахию после множества атак ВВС Израиля по жилым кварталам. 6 ноября ЦАХАЛ приказала палестинцам уйти и из Бейт-Лахии.

Очевидцы рассказали, что оба лагеря превратились в руины после израильских бомбежек. Гуманитарная помощь практически не поступает в северные районы анклава несмотря на попытки международных организаций распределить помощь. Израильская армия заявила, что не позволит жителям северной части Газы вернуться в свои дома.

Газа, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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