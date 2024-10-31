Израиль ударил по последней больнице на севере сектора Газа

Израильские военные ударили по единственной работающей на севере сектора Газа больнице «Кемаль Адуан». Полностью сгорел запас медикаментов, полученных от ВОЗ пять дней назад, сообщил палестинский Минздрав.

Удар пришелся по третьему этажу здания, где находились подсобные помещения. Полностью сгорел склад с запасом медикаментов и партией лекарств, полученных от ВОЗ. Повреждены опреснительная установка для отделения диализа, резервуары с водой внутри больницы.

Несколько сотрудников больницы ранены, а в учреждении и так не хватает медиков для помощи всем раненым, передает телеканал «Аль-Джазира».

Аналитики считают, что Израиль намерен «зачистить» северные районы сектора Газа от палестинцев и подготовить для заселения израильтянами. ВВС Израиля с пятого октября продолжают интенсивные бомбардировки по северным районам анклава, чаще всего удары приходятся по лагерю беженцев Джабалия. Шестого октября израильские войска начали наземное наступление в регионе.

С 7 октября 2023 года израильские военные убили по меньшей мере 43 163 палестинца, 101 510 человек ранены. Среди погибших 11 742 женщины и около 17 210 детей.

Газа, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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