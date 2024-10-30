Более 140 палестинцев стали жертвами израильских ударов за сутки

По меньшей мере 143 палестинца погибли в результате ударов Израиля по сектору Газа за минувшие сутки. Только в Бейт-Лахии двумя атаками убиты 88 человек, следует из данных палестинского Минздрава.

Около 132 человек погибли на севере анклава, где осталась только одна действующая больница. Утренним ударом по Бейт-Лахии убиты порядка 77 человек, но вечером Израиль повторил атаку, и число жертв выросло до 88 человек. Десятки палестинцев были ранены, 23 числятся пропавшими без вести – некоторые остались под разрушенными зданиями. Среди погибших и пропавших без вести было по меньшей мере 25 детей, передает «Аль-Джазира».

После израильских ударов в последнюю функционирующую больницу поступило множество раненых женщин и детей, многим требовались срочные операции. Минздрав Газы сообщил, что в больнице не осталось врачей, способных проводить операции. Десятки медработников были задержаны ЦАХАЛ во время наземной операции.

Газа, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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