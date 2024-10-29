В Газе 77 человек убиты израильским ударом по жилому дому

По меньшей мере 77 палестинцев убиты и десятки ранены в результате израильского удара по жилой пятиэтажке в городе Газа. В здании укрывались порядка 150 беженцев из других районов анклава.

Израиль разбомбил пятиэтажный дом в районе Бейт-Лахия в городе Газа. Подтверждена гибель 77 человек, из них 12 – дети. Десятки палестинцев ранены, многие остались под обломками рухнувшего здания. Большинство тех, кого удалось достать из-под завалов, находятся в критическом состоянии.

Раненых свозят в больницу Аль-Авда, которая еще кое-как функционирует, но медики не в силах помочь большому количеству раненых, потому что не хватает людей и медикаментов.

По данным Euro-Med Human Rights Monitor, только в октябре Израиль 39 раз атаковал центры размещения беженцев. Большинство ударов пришлось на город Газа и северные районы анклава. С начала августа Израиль 65 раз нападал на школы, больницы, клиники и центры размещения в секторе Газа, передает «Аль-Джазира».

С момента эскалации палестино-израильского конфликта убиты не менее 43 020 человек и 101 110 получили ранения.

Газа, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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