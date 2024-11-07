В США 40 обезьян сбежали из центра биологических исследований

40 обезьян сбежали из американского исследовательского центра. Полиция призвала местных жителей соблюдать осторожность, а лучше запереться в своих домах.

Инцидент произошел в Южной Каролине. Из здания компании Alpha Genesis, которая занимается биологическими исследованиями, сбежали подопытные животные.

Полицейские установили в городе ловушки, а также вооружились тепловизорными камерами для поимки беглецов. Местных жителей попросили запереть окна и двери и не приближаться к замеченным на улице обезьянам.

Alpha Genesis проводит клинические испытания на обезьянах различных препаратов, в том числе для лечения головного мозга. Это не первый случай массового побега. Ранее подобное происходило в мае 2024 года, а также в 2022 и в 2016 годах.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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