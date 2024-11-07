«У врагов нет другого выбора…» Йеменские хуситы сделали воинственное заявление о перспективах президентства Трампа

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не повлияет на позицию йеменских хуситов. Как заявил лидер мятежников Абдель Малик аль-Хуси, «у врагов нет другого выбора, кроме как прекратить блокаду и агрессию против сектора Газа и остановить агрессию против Ливана».

«Некоторые арабские режимы и их рупоры пытаются запугать наш народ Трампом. В Йемене у нас есть опыт и с Трампом, и со всем регионом. Результат такой, что он не смог разделить фронты [сопротивления] в Йемене и не добился успеха в Палестине, Ливане, Сирии, Иране и Ираке», – подчеркнул он.

«Трамп заявил, что положит конец войнам. Если он был честен, то остановит агрессию, в которой участвует Америка в секторе Газа и Ливане», – заявил лидер йеменских мятежников.

Сана, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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