В Греции заблокировали автоколонну с боеприпасами для Украины

Коммунисты заблокировали в греческом городе Тирнавос автоколонну с грузом боеприпасов для киевского режима. Местные жители выходили на улицы и аплодисментами поддерживали действия членов Компартии Греции (КПГ).

Боеприпасы перевозили на шести грузовиках с номерами Украины, Польши и Болгарии через густонаселенный город Тирнавос днем 6 ноября. Но протестующие остановили колонну и заставили повернуть назад к военной базе. Коммунисты выкрикивали: «Ни земли, ни воды убийцам народов», «Никакого участия в военных миссиях за пределами Греции» и даже написали на грузовиках лозунги типа «Убийцы НАТО, идите домой».

Во время акции люди вышли на улицы и аплодировали действиям коммунистов. А когда колонна развернулась, протестующие прошли маршем по улицам.

«Жители Тирнавоса с его боевыми традициями не допустят, чтобы грузы смерти прошли через город, не допустят дальнейшего вовлечения страны в империалистическую бойню», – заявил мэр города Стелиос Цикрицис (цитата по РИА Новости).

Греция и Кипр выступили против закупки оружия для Украины за рубежом за счет средств «Европейского фонда мира».

Тирнавос, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube