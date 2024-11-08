В бундестаге попросили отчитаться за траты на визит Зеленского в Берлин

Член бундестага Рене Бохманн призвала правительство ФРГ подсчитать стоимость визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Берлин 11 октября. Она уверена, что налогоплательщики должны знать, сколько их денег потратили на меры безопасности.

Член партии «Альтернатива для Германии» отметила, что приезд Зеленского затронул многих простых немцев, потому что из-за перекрытия дорог они опоздали на работу. Парламентарий просила учесть в расчетах эти потери.

«Может ли кабмин подсчитать сумму в евро, которую потеряли немецкие налогоплательщики в результате государственного визита Владимира Зеленского из-за мер безопасности и массовых сбоев всех видов общественного транспорта и заторов из-за перекрытия дорог? Сотрудники либо приезжали с опозданием, либо вообще не добирались до места работы и обратно», – цитирует запрос «Лента.ру».

Парламентский статс-секретарь МИД ФРГ Сюзанна Бауманн заявила, что «затраты в смысле рассматриваемого вопроса не поддаются количественной оценке».

В начале октября Зеленский совершил «европейское турне», включающее Париж, Рим и Берлин, с целью заручиться гарантиями быстрого приема Украины в ЕС. 11 октября Зеленский провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, итогом которых стало обещание Берлина выделить Киеву 600 млн евро на военную помощь.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube