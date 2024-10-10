Зеленский рассказал Европе, на что готов поменять прекращение огня на линии соприкосновения

Киев, по словам Зеленского, готов к прекращению огня вдоль нынешней линии боевого соприкосновения. При этом, Зеленский отказывается признавать факт потери территории и требует гарантий безопасности от США и ЕС. А также взять в Евросоюз остатки Украины, пишет газета Corriere della Sera. Издание отмечает, что нынешнее европейское турне Зеленского, включающее Париж, Рим и Берлин, имеет своей целью как раз заручиться гарантиями быстрого приема в ЕС.

«Активность Зеленского отражает его убеждение, что настал момент искать пути выхода из конфликта, которые не поставят Украину на колени», – пишет издание, напоминая, что в сентябре Украина утратила наибольшие территории с начала конфликта. При этом, как отмечает газета, большие украинские силы «попали в ловушку» на территории России (под Курском) и не могут прийти на помощь в Донбасс, где российские силы значительно превосходят украинские.

«Зеленский должен убедить европейцев в своем политическом плане. Официально отказаться от территорий он не может, это слишком для любого украинского политика. Но он готов на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта, без признания новых границ, в обмен на западные гарантии», – пишет издание. Гарантии безопасности со стороны США – по модели Японии, Южной Кореи и Филиппин, добавляет газета.

В ходе пребывания в Риме украинский лидер также побывает у Папы Римского Франциска, напоминает ТАСС.

Киев, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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