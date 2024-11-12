Депутаты от «Альтернативы для Германии» готовят письмо к избранному президенту США Дональду Трампу с просьбой рассекретить данные о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». В бундестаге отметили, что добиться правды от действующей администрации невозможно, пишут «Известия».

Депутаты хотят привлечь внимание к проблеме остановки «Северных потоков», и раскрытие известных США данных дало бы «медийный эффект». Но отправлять запрос при действующем президенте Джо Байдене считают бесполезным.

«Это будет возможно не раньше января, то есть после того, как появится новое правительство. Сейчас это сделать невозможно, поскольку у власти остается администрация Джо Байдена», – сказал член бундестага Герольд Оттен.

В то же время депутаты понимают, что Трамп будет действовать только в интересах Штатов.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц потеряли доверие своих граждан после теракта на «Северных потоках». За взрывом «Северных потоков» стоят Штаты, а ФРГ пострадала от подрыва больше других, но оба лидера хранят тайну.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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