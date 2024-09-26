Володин: Байден и Шольц потеряли доверие народа из-за подрыва «Северных потоков»

Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц потеряли доверие своих граждан после теракта на «Северных потоках». Европа не спешит называть виновных, но последствия уже на лицо, а срока давности у этого дела нет, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«За взрывом «Северных потоков» стоит Вашингтон и лично Байден. Больше всех пострадала Германия, газ сегодня обходится гражданам ФРГ на 84% дороже, чем ранее. Получается, что за теракт на «Северных потоках» ответил не Вашингтон, а жители Германии», – написал политик в своем блоге.

Он отметил, что граждане заметили, как Байден и Шольц «залезли им в карманы». Заметили рецессию в экономике, падение ВВП и объемов промышленного производства.

«В результате они оба потеряли доверие населения в своих странах. Один уже трусливо ретировался с предвыборной гонки, молчаливо досиживая президентский срок. Второму, как показывают итоги региональных выборов, уготована та же участь», – сделал вывод Володин.

Он подчеркнул, что срока давности у этого дела нет, и все инициаторы и исполнители диверсии на «Северных потоках» должны понести ответственность.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон узаконил терроризм на территории своих же союзников, когда дал разрешение на подрыв «Северных потоков» и попытался замять поиски виновника.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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