США узаконили терроризм на территории своих же союзников, когда дали разрешение на подрыв «Северных потоков» и попытались замять поиски виновника, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Он отметил, что Вашингтон не просто так отказывается комментировать выдачу ордера на арест подозреваемого в диверсии гражданина Украины. Так власти пытаются добиться, чтобы весь мир забыл «неудобные цитаты руководства США о важности уничтожения газопроводов».

«Стремятся перебросить всю ответственность на своих украинских марионеток. Хотя в Киеве и шагу не сделают без «отмашки» из Вашингтона. Фактически речь идет о подспудной легитимизации терроризма, даже когда дело касается территории союзников. По сути, Америка дает «карт-бланш» на аналогичные преступления в будущем», – приводит слова Антонова пресс-служба дипмиссии.

Россия же намерена сделать все, чтобы «подобные злодеяния» никогда не повторялись, заверил посол. Для этого нужно добиться определения реальных виновников подрыва и их наказания.

Как сообщал «Новый День», президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Позже операцию пытались отменить, но экс-главком ВСУ Валерий Залужный отдал приказ действовать.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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