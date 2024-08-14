Трех украинских водолазов подозревают в подрыве «Северных потоков»

В Германии выдали ордер на арест гражданина Украины, которого считают причастным к взрывам на газопроводе «Северный поток». Кроме того, под подозрение в совершении диверсии попали еще два украинца. Об этом сообщают Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD.

По данным СМИ, ордер на арест украинского инструктора по дайвингу был выдан прокуратурой ФРГ еще в июне. Следствие полагает, что он с сообщниками мог прикрепить взрывчатку к трубопроводам, расположенным на глубине.

Всего по подозрению в совершении диверсий проходят трое украинских инструкторов по дайвингу, которые в начале сентября 2022 года вышли из ростокского порта Хоэ-Дюне на парусной яхте Bavaria Cruiser 50 Andromeda. После остановок на Рюгене, Борнхольме и Кристиансё в Дании, в Сандхамне в Швеции и в Колобжеге в Польше судно вернулось в Росток.

По версии следствия, в какой-то момент пути дайверы нырнули на дно моря и прикрепили взрывные устройства к трубопроводам. В настоящее время все трое уже покинули территорию Германии.

26 сентября две ветки «Северного потока» и одна ветка «Северного потока-2» были повреждены взрывом. Швеция, Дания и Германия провели самостоятельные расследования без привлечения российских специалистов. Прокуратура Швеции подтвердила, что повреждение газопроводов случилось в результате диверсии. Госдума РФ призвала генсека ООН создать независимую международную комиссию для расследования инцидента.

Американский журналист Сеймур Херш по итогам собственного расследования заявил, что взрывчатку подложили летом 2022 года во время натовских учений, а решение о подрыве принимали в Белом доме.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube