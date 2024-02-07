Швеция закрыла дело по «Северным потокам»

Шведские власти прекращают расследование подрыва трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Генпрокуратура страны заявила, что расследование было эффективным, но случай не попадает под шведскую юрисдикцию.

Генпрокурор Матс Люнгквист заявил, что все хорошо поработали над этим сложным делом. Военные и береговая охрана «быстро и эффективно» обеспечили безопасность места происшествия, следователи тщательно изучили место взрыва и провели ряд допросов. Материалы оказались такими ценными, что пригодятся ФРГ в ее расследовании инцидента.

«У нас сложилось хорошее сотрудничество с несколькими странами, прежде всего с Данией и Германией. Мы постоянно обменивались информацией и передали материалы, которые пригодятся в немецком расследовании», – говорится в заявлении Люнгквиста на сайте ведомства.

Ради сохранения тайны следствия генпрокурор отказался раскрывать выводы шведских специалистов и подробности сотрудничества с ФРГ по этому делу. Но заявил, что случай не попадает под шведскую юрисдикцию, поэтому дело будет закрыто.

«Расследование было систематическим и тщательным, смогло установить и подтвердить обстоятельства, которые говорят об отсутствии оснований для продолжения шведского расследования. Мы можем констатировать, что шведская юрисдикция не применяется», – подвел итог Люнгквист.

26 сентября 2022 года две ветки «Северного потока» и одна ветка «Северного потока-2» были повреждены взрывом. Прокуратура Швеции подтвердила, что имела место диверсия, в России случившееся назвали терактом. Летом 2023 года Берлин заявил, что невозможно установить виновных в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». ФРГ, как и Дания со Швецией, не смогла сказать, сколько времени понадобится для поиска причастных лиц.

В ноябре 2023 года МИД РФ заявил, что Запад отказался вести серьезную работу по вопросу подрыва «Северных потоков». Россия готовила проект заявления Совбеза ООН о необходимости открытого расследования подрыва газопроводов, но столкнулась со стремлением Запада «спустить всё на тормозах».

Стокгольм, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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