Берлин назвал невозможным установление виновного в подрыве «Северных потоков»

Берлин считает невозможным сейчас назвать виновных в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». ФРГ, как и Дания со Швецией, не смогла определить сроки расследования ЧП, говорится в совместном заявлении трех стран.

«На данный момент невозможно достоверно установить личности преступников и их мотивы, особенно в отношении вопроса о том, руководило ли этим инцидентом государство или государственный субъект», – цитирует выводы немецкого следствия агентство «Прайм».

Следователи рассказали о подозрительной яхте, зафрахтованной подставным лицом. На судне нашли следы взрывчатки, яхта могла доставить бомбу к месту закладки, но ее точный курс пока не выяснили. Проводящие отдельные расследования Дания, Швеция и ФРГ допустили, что опытные водолазы могли прикрепить взрывчатку к трубопроводам на глубине 70-80 метров.

Берлин, Осло и Копенгаген настаивали, что сообщали Москве о расследовании и не препятствовали российским специалистам самим прибыть на место подрыва. При этом, руководство ни одной страны не смогло назвать сроки окончания следствия.

«Ни одно из расследований не было завершено, и на данный момент еще невозможно сказать, когда они будут завершены. Характер диверсий беспрецедентен, а расследования сложны», – говорится в совместном документе.

26 сентября 2022 года две ветки «Северного потока» и одна ветка «Северного потока-2» были повреждены взрывом. Прокуратура Швеции подтвердила, что имела место диверсия, в России случившееся назвали терактом. Американский журналист Сеймур Херш заявил, что взрывчатку подложили летом 2022 года во время натовских учений, а решение о подрыве принимали в Белом доме.

Москва, Наталья Рязанова

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