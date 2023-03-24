Компания Nord Stream 2 AG согласилась на участие в подъеме найденного у трубы объекта

Компания Nord Stream 2 AG уведомила сегодня Датское энергетическое агентство о том, что принимает приглашение принять участие в операции по подъему обнаруженного недавно объекта вблизи газопровода «Северный поток – 2».

«Компания Nord Stream 2 AG в пятницу уведомила Датское энергетическое агентство о том, что принимает приглашение принять участие в операции по подъему обнаруженного вблизи газопровода «Северный поток – 2» объекта», – говорится в сообщении компании, которое цитирует ТАСС.

Ранее датское агентство разместило на своем сайте пресс-релиз с информацией, что предложило оператору газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG принять участие в подъеме обнаруженного рядом с ним объекта, а также фото находки, сделанное датскими военными.

Объект имеет цилиндрическую форму и размеры около 40 см в высоту и 10 см в диаметре. Предположительно, речь идет о морском дымовом буе. Как подтвердили в ведомстве, согласно оценке экспертов королевства, «наблюдаемый объект не представляет непосредственной угрозы безопасности». От дополнительных комментариев в ведомстве отказались.

Напомним, 26 сентября 2022 года две ветки «Северного потока» и одна ветка «Северного потока-2» были повреждены взрывом. Швеция, Дания и Германия проводят самостоятельные расследования без привлечения российских специалистов. Прокуратура Швеции подтвердила, что повреждение газопроводов случилось в результате диверсии. Госдума РФ призвала генсека ООН создать независимую международную комиссию для расследования инцидента.

Американский журналист Сеймур Херш по итогам собственного расследования заявил, что взрывчатку подложили летом 2022 года во время натовских учений, а решение о подрыве принимали в Белом доме.

Москва, Андрей Дорофеев

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