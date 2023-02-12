Лавров: чиновники США с удовольствием признают причастность к подрыву «Северных потоков»

Американские чиновники открыто признают, что Вашингтон стоит за терактом на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. И делают это «с удовольствием», отметил дипломат.

«По сути дела, американские официальные лица признают, что взрывы, произошедшие на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2», – их рук дело. Теперь даже с удовольствием об этом говорят», – сказал министр во время интервью к информационно-просветительскому уроку «Разговор о важном».

По его мнению, ФРГ и РФ слишком активно развивали двусторонние отношения, их партнерство стало угрожать монополии американских корпораций. США решили «в буквальном смысле» разрушить этот альянс.

«Дружба между странами, национальное примирение между ними, как это произошло между русскими и немцами, стало «костью в горле» тем, кто не хочет, чтобы где-то кто-то появлялся на этой планете, кто будет конкурировать с главным гегемоном, каковым объявили себя США», – пояснил глава МИД РФ.

Текст интервью опубликован на сайте министерства.

Американский журналист Сеймур Херш по итогам собственного расследования заявил, что решение о подрыве газопроводов утверждал лично президент США, а диверсию устроили американские и норвежские военные под прикрытием учений НАТО.

Согласно данным портала Flightradar24, американский самолёт-разведчик P-8A Poseidon кружил над местом диверсии всего через час после взрыва. Его траектория и факт дозаправки в воздухе свидетельствуют о заранее запланированном полете к месту аварии на «Северных потоках».

Москва, Наталья Рязанова

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